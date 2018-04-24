Ivana’yı tanımıyorum
Ece Erken ve Ivana Sert, önceki gün Bursa’daki bir mağaza açılışında bir araya geldi.
“Karımı Gördünüz mü” filmindeki rol arkadaşı Peker Açıkalın’ın Ece Erken’in sunduğu programda kendisine hakaret etmesi üzerine dava açan Sert, davet boyunca sunucuyla yan yana gelmedi. Ece Erken muhabirlerin “Ivana Hanım’la küs müsünüz” sorusuna “Kendisini tanımıyorum” diye yanıt verdi. Sert ise, “Olay şu an mahkemede, bu konu hakkında konuşmak istemiyorum” dedi.
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