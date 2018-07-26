İşte Hadise'yi sarsan mektup
Hadise'nin annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihara teşebbüs ettiği iddia edilmişti. Hadise, basın danışmanı aracılığıyla "İntihar yok, gıda zehirlenmesi" diyerek bu iddiayı yalanlamıştı. Ancak bugün acı gerçek ortaya çıktı.
teve2'deki '2. Sayfa' programı, Hadise'nin annesinin veda mektubunu ortaya çıkardı. Gülnihal Açıkgöz, mektubunda kızlarına sitem ederek "Ne kötüdür ki, ne kardeşlerden ne de evlatlardan yüzüm gülmedi. Allah sizleri güldürsün" diyor.
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