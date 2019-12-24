Işın Karaca’nın sevgilisi Can Yapıcıoğlu kimdir, kaç yaşında?

1.5 ay önce eşi Tuğrul Odabaş'tan boşanan Işın Karaca’nın yeni bir aşka yelken açtığı ortaya çıktı. Işın Karaca 6 Aralık'ta Bir Jazz gecesi konserinde karşılıklı olarak birbirlerine açıldıklarını dile getirdi. Işın Karaca son olarak çok güzel bir şey yaşadığını ve mutlu olduğunu dile getirdi.



Can Yapıcıoğlu, Işın Karaca'nın Eylül 2019'daki İzmir konserini organize etmişti. Organizatör kariyerinin yanı sıra şarkıcılık yapan Can Yapıcıoğlu, 1992 doğumlu, yani Işın Karaca’dan 21 yaş küçük.

İzmirli besteci ve piyanist Can Yapıcıoğlu, 23 Mart 1992'de Akhisar'da dünyaya geldi. 5 yaşındayken İstanbul Devlet Konservatuarı'nın Keman bölümünden mezun olan babası Mesut Yapıcıoğlu ile piyano öğrenmeye başladı. Okul yıllarında Arzu Akay ile piyano eğitimine devam etti. İkinci bir müzik aleti olarak okulda viyola öğrendi ve okul orkestrası için kontrbas çaldı. Okul dizisi orkestrası ve genç yaşlarındaki okul korosu için besteleri, Üniversite Akademik Orkestraları tarafından birçok kez çalındı. Klasik eğitim sürecinin yanı sıra caz ve uyum eğitimini babasıyla sürdürdü. Üniversite eğitimi ve klasik eğitim sürecinden sonra, piyanist ve besteci olarak caz sahnesine katılmaya daha fazla önem verdi.