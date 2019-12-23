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23.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

İrem Derici'den şaşırtan sözler: Bu saatten sonra anca kefen giyerim

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İrem Derici'den şaşırtan sözler: Bu saatten sonra anca kefen giyerim

İrem Derici, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde görüntülendi.

Amerika’da yaşayan yakın bir arkadaşının Türkiye’ye geldiğini ve onunla buluşacağını söyleyen Derici, “Arkadaşımın düğünü var. Gelinlik provasında, illa sen de gel deyince onu kıramadım” dedi. Şarkıcı, muhabirler “Darısı başınıza inşallah İrem Hanım” diye seslenince şöyle konuştu: “Aman yok arkadaşlar. Ben bu saatten sonra o kadar beyaz ancak kefen giyerim.”

İrem Dericiden şaşırtan sözler: Bu saatten sonra anca kefen giyerim

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