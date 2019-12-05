İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Bebek bekleyen İpek Tanrıyar, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. İpek Tanrıyar eşinin sahnede evlilik teklifi etmesi ve ‘Muhteşem Yüzyıl' temalı kınası ile gündeme gelmişti. Peki, İpek Tanrıyar kimdir, kaç yaşında, eşi kim?
Türk oyuncu ve manken İpek Tanrıyar, 1980 yılında dünyaya geldi. Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü’nden mezun olduktan sonra 2002 yılında “Brindar” adlı bir filmle oyunculuk kariyerine adım attı. Daha sonra; Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri dizilerinde rol aldı. İpek Tanrıyar, esas çıkışını ise Süheyl ve Behzat Uygur kardeşlerin sunuculuğunu üstlendiği "Şahane Pazar" adlı programla yaptı. Ünü isim, 28 Nisan 2019'da bir süredir birlikte olduğu Murat Evler ile dünyaevine girdi.
Bebek bekleyen İpek Tanrıyar, hamilelik haberini şu sözlerle duyurmuştu: “6 haftalık hamileyim. Murat’la ben. Biz biraz plan program yapıp ilerlemeyi düşünüyorduk. Her şey tesadüfi gelişti. Ben geçtiğimiz hafta tiyatro oyununa girmeden önce arkadaşlarımla konuşurken onlara ‘Geciktim’ dedim onlar da ‘Hemen test yap’ dediler. Test yaptım ve hamile olduğumu öğrendim.”
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle