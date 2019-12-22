MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleriİpek Erdem: Can Yaman yanlış ifade etmiş olabilir
GeriMagazin İpek Erdem: Can Yaman yanlış ifade etmiş olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
22.12.2019 - 13:07, Son Güncelleme:

İpek Erdem: Can Yaman yanlış ifade etmiş olabilir

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
İpek Erdem: Can Yaman yanlış ifade etmiş olabilir

“Hayat Bilgisi” dizisiyle tanınan ve son olarak “Kuzgun”da rol alan İpek Erdem, önceki gün Galata’da objektife takıldı.

Evinden market alışverişine çıktığını belirten İpek Erdem, Can Yaman’ın ortaya attığı “Oyuncuların libidosu yüksek olmalı” açıklamasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Sinerji, kimya çok önemli. Hepimiz gereksiz konuşmalar yapabiliyoruz ya da kendimizi ifade edemiyoruz. Onu savunmayacağım ama düşündüğünü yanlış ifade etmiş olabilir. Kendi adıma bir kimyanın gerektiğini düşünüyorum. Bunu libido diye adlandırmamak lazım. Sonuçta oyuncuyum ve işim bir karakter yaratmak. Bunu diğer karakterle uyuşturmak. Hayatımda hiç konuşmadığım bir insanla da o sinerjiyi yakalayabilirim.” 

7
Pınar Deniz: Ayrılık gerekçem libido
Pınar Deniz: Ayrılık gerekçem libido

 

False
Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle