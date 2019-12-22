İpek Erdem: Can Yaman yanlış ifade etmiş olabilir

Evinden market alışverişine çıktığını belirten İpek Erdem, Can Yaman’ın ortaya attığı “Oyuncuların libidosu yüksek olmalı” açıklamasıyla ilgili soru üzerine şunları söyledi: “Sinerji, kimya çok önemli. Hepimiz gereksiz konuşmalar yapabiliyoruz ya da kendimizi ifade edemiyoruz. Onu savunmayacağım ama düşündüğünü yanlış ifade etmiş olabilir. Kendi adıma bir kimyanın gerektiğini düşünüyorum. Bunu libido diye adlandırmamak lazım. Sonuçta oyuncuyum ve işim bir karakter yaratmak. Bunu diğer karakterle uyuşturmak. Hayatımda hiç konuşmadığım bir insanla da o sinerjiyi yakalayabilirim.”