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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
16.07.2018 - 10:32, Son Güncelleme:

İntizar kimdir? İşte İntizar isminin anlamı

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İntizar kimdir? İşte İntizar isminin anlamı

Şarkıcı İntizar’ın hayatı magazin gündemindeki haberler nedeniyle yeniden merak konusu oldu. 90'lı yıllardan beri müzik sektörünün içerisinde olan İntizar, Ihlamurlar Altında ve Paramparça dizilerinin müzikleriyle de binlerce kişinin beğenisini kazanmıştı. Peki, İntizar kimdir?

1974 yılında Tunceli’de dünyaya gelen İntizar’ın soyadı Arslan’dır. Babası asker, annesi ise ev hanımıdır. Babasının görevi nedeniyle çocukluğunun bir dönemi Muğla ve İzmir’de geçti. Çocuk yaşlardan bu yana müziğe ilgi duyan İntizar, İzmir’de düzenlenen bir müzik yarışmasında Türk Halk Müziği ve pop müzik dallarında birinci oldu. Üniversite eğitimini ise Ağrı Eğitim Fakültesi’nin edebiyat bölümünde tamamladı.

İNTİZAR İSMİNİN ANLAMI

Türk Dil Kurumu'nda yer alan ifadeye göre, İntizar ismi şu anlamlara geliyor: Birinin gelmesini, bir şeyin olmasını bekleme, gözleme

MERAK EDİLENLERİ YANITLADI

2018 mart ayında Hürriyet gazetesinden Tülay Demir'e konuşan şarkıcı ve besteci İntizar, hayatına ilişkin merak edilenleri yanıtlamıştı. İşte, İntizar'ın Demir’in sorularına verdiği yanıtlar!

Müzik dünyasının önemli seslerinden birisiniz. Kaç yıldır şarkı söylüyorsunuz? Bu tutku ne zamandır var?

- Kendimi bildim bileli. Tipik Anadolu ailelerini getirin gözünüzün önüne; evde mutlaka bir bağlama olur, duvarın bir köşesinde asılı durur. Herkes şarkılar, türküler söyler. Bizimki de öyle bir evdi işte.

Ailede sizden başka şarkı söyleyen var mıydı?

- Annemin, babamın sesi de çok güzeldi. Türk halk müziğiyle büyüdüm.

Kimleri dinlerdiniz mesela?

- Neşet Ertaş’ı çok severdim, Allah gani gani rahmet etsin. Ali Ekber Çiçek’i çok dinlerdik. Nuray Hafiftaş, Belkıs Akkale... İlk paramı “Dağlar Seni Delik Delik Delerim”le kazanmıştım mesela çocukken.

Çocukluk yılları nerede geçti?

- Çok yerde... Bir kısmı Elazığ’da... Ardından Tunceli, Muğla ve İzmir... Bayağı bir döndük dolandık anlayacağınız.

Bu seyyah modda eğitim hayatı nasıl devam etti?

- İzmir’de devam etti o. Tek bir yerde...

Konservatuvara gittiniz mi?

- Yok. Notanın “n”sini bile bilmem. Hem de hiç anlamam. Şu an 5 yaşındaki çocuk bile benden iyi nota bilir, o derece.

Şarkılar yazılıyor, şarkılar söyleniyor tamam ama ya albüm serüveni? Kim sürükledi sizi bu maceraya?

- Ahmet Selçuk İlkan’ın bir askerlik arkadaşı bizim yakınımızdı. Kendi şarkılarımı yaptığımı duymuş. Sonra o kaydı Ahmet abiye dinletmiş. Sibel Can’la Ferdi Tayfur da o CD’yi bir Avrupa turnesinde dinlemiş. Ferdi abi hemen ardından benim için “Çağırın bu kızı gelsin” demiş... Türk filmi gibi işte.

Ferdi Tayfur’dan başka kimlerden destek gördünüz?

- İbrahim Tatlıses’ten. “İbo Show” zamanlarında, her albümüm sonrası beni mutlaka iki üç kere programına çıkarırdı. Onunla da ilk Ferdi abi tanıştırmıştı bizi. Sonra onun firmasındaki birkaç sanatçıya besteler verdim. Çok severiz birbirimizi.

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