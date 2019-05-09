İngiliz güzele İstanbul'u gezdirdi
1992 Türkiye Güzeli Özlem Kaymaz ile model kızı Tara Madelein De Vries, önceki gün City's AVM'de objektiflere takıldı.
Miss Turkey 2018'de ikinci olan Tara De Vries, geçtiğimiz aylarda Tayland’ın Bangkok şehrinde düzenlenecek Miss Universe'de Türkiye’yi temsil etmiş, dereceye girememişti.
Özlem Kaymaz ve kızı Tara De Vries'e, Miss Universe yarışmasında tanıştığı ve arkadaş olduğu İngiltere güzeli Dee Ann Kentish Rogers'ı Türkiye'de misafir etti.
Yakın arkadaşı olan İngiliz güzeli İstanbul'u dolaştıran De Vries, "Anneler günü için özel bir çekimden çıkıp alışverişe geldik" dedi.
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