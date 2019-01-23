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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.01.2019 - 11:58, Son Güncelleme:

İlyas İlbey kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

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İlyas İlbey kimdir kaç yaşında? Hangi projelerde yer aldı?

İlyas İlbey, uzun bir aradan sonra tiyatro sahnesiyle seyircilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İnce İnce Yasemince isimli programda, skeçlerle tanınan İlyas İlbey, Kakılmış'ın eşi İtilmiş olarak anılmaktaydı. Peki, İlyas İlbey kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

İlyas İlbey, 1951 yılında Kastamonu'da doğdu. Babası İzmit'te pastacılığa başlayınca bu şehirde büyüdü. İlkokul ve ortaokulu, 1979 yılına kadar İzmit'te okudu. ilkokul sıralarında tiyatroyla tanıştı. Honda iki Çocuk oyununda hancı rolüyle ilk tiyatro deneyimini yaşadı. Öğretmen lisesinde iken birçok oyunda rol aldı. 

Babası pastacı olmasını istiyordu. Duygularının istikametinde yürüdü.

İstanbul Belediye Konservatuvarı tiyatro bölümünde sanat öğrenimini sürdürdü. Yıldız Kenter, Müşfik Kenter'in öğrencisi oldu. Konservatuvarda okurken Enis Fosforoğlu ve Kenter Tiyatrosunda sahneye çıktı.

Yıldız-Müşfik Kenter arasındaki sürtüşme üzerine üçüncü sınıfta iken konservatuvardan ayrıldı. Daha sonra sınavla Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarına kabul edilerek, öğrenimini tamamladı.

Sonradan eşi olan Yasemin Yalçın'la birlikte Bakırköy Belediye Tiyatrosunun kurucuları arasında yer aldı. Bu tiyatro ödenekli tiyatro haline getirilirken konservatuvar mezunlarının dışarıda bırakılması üzerine ayrılıp 1991 yılında Yasemin Yalçın Tiyatrosunu kurdular. 1991-1995 yılları arasında önemli oyunlarla perdelerini açtılar. Komedi dalında başarılı oldular. Yılmaz Erdoğan'la aralarındaki anlaşmazlık üzerine tiyatrolarını kapatıp TV dizilerine yöneldiler. Senarist Gani Müjde ile başladıkları" ince ince Yasemince" programı çok beğenildi. Eşi Yasemin Yalçın'ı Kastamonu'ya götürüp Haydar'ın Şerifecik lakaplı köylü kadınıyla tanıştırdı. Yasemin Yalçın, onun konuşmalarını, kişiliğini inceledi. Kakılmış tipi böylece doğdu. Kendisi de itilmiş tipini topluma sevdirmesini bildi.

İlyas İlbey, tiyatro dışında at çiftliğiyle meşgul oluyor. Çiftliğinde yarış atları yetiştiriyor. 
Yasemin Yalçın'la evliliğinden yedi yaşında Eda adında bir kızı bulunmaktadır. 
Kastamonu sevgisiyle dolu olan sanatçı, ilini tanıtmak, hizmet etmek için elinden geleni yaptığını, yapacağını söylemektedir.

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