İki hatalı pozisyon
Merve Özbey ve Tuvana Türkay’ın ne olduğu belirsiz/kararsız giysilerini inceleyelim...
Merve Özbey’in üzerindeki garip kesimli tasarımla başlayalım. “Tasarım” diye adlandırdım çünkü tişört olmak için çok uzun, elbise olmak için çok kısa. Altından sarkan kumaş parçalarına dayanarak giydiğini tahmin ettiğimiz şortu da kurtarmıyor durumu.
Tuvana Türkay ile devam edelim: Kıştan arta kalan kat kat giyinme trendini uygulamış yaz sıcağında. Gömlek üstü ince askılı elbise giyme fikri güzel. Ama seçtiği parça kesim itibarıyla “yelek mi olsam yoksa elbise mi” diye haykırdığından yoruyor. Ayakkabılara gelirsek: Ağustosa girdiğimizi hatırlatalım. Her haliyle sonbaharlık bir kombin bu.
Yan yana bakınca insanın aklına bakkallarda olan “Peşin-veresiye” tablosu gelmiyor mu? Birinde kumaş azlığı diğerinde fazlalığı böyle bir durum yaratıyor.
Tuvana Türkay
Merve Özbey
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