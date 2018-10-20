İdil Fırat hastalandı
Ünlü oyuncular Mert Fırat ile Didem Balçın Maslak'ta bir hastanede görüntülendi. Fırat, eşi İdil Fırat'ın rahatsızlandığını ve onu hastaneye getirdiğini söylerken Didem Balçın da, "Soğuk algınlığına yakalanmışım bende kontrol yaptırdım" dedi
Geçen ay İzmir'de İdil Fırat ile evlenen oyuncu Mert Fırat önceki akşam oyuncu arkadaşı Didem Balçın ile Maslak'ta bir hastanedeydi.
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre, eşi İdil Fırat'ın rahatsızlandığını ve hastaneye kontrole getirdiğini söyleyen oyuncu, İdil Fırat'ın soğuk algınlığına yakalandığını belirtti.
Güzel oyuncu Didem Balçın ise, "Soğuk algınlığına yakalanmışım ben de kontrol yaptırdım" dedi. Mert Fırat, hastaneyi tekerlekli sandalye ile terk eden eşi İdil Fırat'ın görüntülenmemesi için, otoparktan çıkarak evlerinin yolunu tuttu.
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