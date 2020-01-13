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Hande Can - Gardırop Cadısı
Haber Giriş: 13.01.2020 - 11:23,Son Güncelleme:/

Herkese her şey uymaz

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Herkese her şey uymaz

Dünyaca ünlü pop starlardan ilham almak güzel evet ama herkese her şey uyacak diye de bir şey yok.

Rihanna, Beyonce kalın bacaklarına ultra mini bile giyebilirler, çünkü o kalınlığı bellerinin inceliğini vurguladıkları veya farklı dekolteler kullandıkları için stil ikonu haline geliyorlar. Hem kalın bacaklı, hem kalın belli, hem kısa boylu olunca çok farklı bir matematik gerekiyor.
Ece Seçkin kendince bir şeyler yapmaya çalışmış ama hiç olmamış.
Üzerindeki ceket elbisenin uzun geldiği için içe kıvrılmış etek boyu, satenin kalitesinin kötülüğü, kendi kemeriyle giymesi ortaya bu ucuz görüntüyü çıkarmış. Esinlenirken biraz da nasıl giyindiklerine dikkat etmeli.
Bu arada iki renk saç modası da maalesef eskidi...

Herkese her şey uymaz


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