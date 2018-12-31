Hazer Amani kimdir, nereli?
MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Hazer Amani, kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışma ardından ismini geniş kitlelere duyuran Hazer Amani Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülüne layık görülmüştü. İşte, Hazer Amani’nin hayatına ilişkin bilgiler
Anne tarafından Türk, baba tarafından ise İranlı olan Hazer Amani,1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji bölümünde tamamladı. Genç yaşlarda mutfak ve yemek sanatıyla ilgili olan Hazer Amani, 3 yıl Güney Amerika’da aşçılık eğitimi aldı, daha sonrasında Cape Wine Academy'de 4 yıl dünya şarapları üzerine okudu. Lezzetli yemeklerini birçok dünyaca ünlü sanatçıya tattıran Hazer Amani, Elton John, Oprah Winfrey gibi isimlerin de yer aldığı pek çok isimle yan yana gelmiş. Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer aldı.
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