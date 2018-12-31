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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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31.12.2018 - 14:34, Son Güncelleme:

Hazer Amani kimdir, nereli?

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Hazer Amani kimdir, nereli?

MasterChef Türkiye yarışmasının jüri üyelerinden biri olan Hazer Amani, kendine has tarzıyla dikkatleri üzerine çekti. Yarışma ardından ismini geniş kitlelere duyuran Hazer Amani Amani, 2011 yılında 'Senenin En Yaratıcı Şefi' ödülüne layık görülmüştü. İşte, Hazer Amani’nin hayatına ilişkin bilgiler

Anne tarafından Türk, baba tarafından ise İranlı olan Hazer Amani,1977 yılında Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji’nden mezun olduktan sonra lisansını Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Sosyoloji bölümünde tamamladı. Genç yaşlarda mutfak ve yemek sanatıyla ilgili olan Hazer Amani, 3 yıl Güney Amerika’da aşçılık eğitimi aldı, daha sonrasında Cape Wine Academy'de 4 yıl dünya şarapları üzerine okudu. Lezzetli yemeklerini birçok dünyaca ünlü sanatçıya tattıran Hazer Amani, Elton John, Oprah Winfrey gibi isimlerin de yer aldığı pek çok isimle yan yana gelmiş. Hazer Amani, Tv8 ekranlarında yayınlanan MasterChef isimli yemek programında Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu ile birlikte jüri ve sunucu olarak yer aldı.

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