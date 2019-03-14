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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.03.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

Hazal Kaya’dan dava fırtınası

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Hazal Kaya’dan dava fırtınası

Oyuncu Hazal Kaya, bir yıllık tutarını peşin vererek kiraladığı daire küf kokunca, kontratı iptal edip ev sahibi Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç’ten parasını geri istedi. Taraflar uzlaşamayınca Hazal Kaya önce ev sahibinin mal varlığına haciz koydurdu. Ardından da tazminat davası açtı.

KİRA BEDELİNİ İADE ETMEDİ
İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde açılan davanın dilekçesinde şu iddialara yer verildi: “Hazal Kaya, Eyüp’e bağlı Göktürk’te, evlenmeden önce nişanlısı Ali Atay ve annesiyle birlikte yaşamak için kiraladığı dairenin bir yıllık kira bedeli olan 192 bin lirayı Doç. Dr. Başaran Ruhet Genç’in hesabına yatırdı. Evde ağır bir küf kokusu fark eden Hazal Kaya ve eşi, durumu ev sahibine bildirdiler. Olumlu yaklaşım alamayınca Hazal Kaya evde bilirkişi tespiti yaptırıp, kira sözleşmesini feshetti. Ev sahibinin 192 bin lirayı iade etmemesi üzerine faizi ve dosya masrafıyla birlikte İstanbul 26. İcra Müdürlüğü kanalıyla 230 bin liralık icra takibi başlattı. Dr. Genç’in mal varlığına haciz konuldu.
Doç. Dr. Başaran Ruhet Gençde mağdur edildiğini iddia ederek 200 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
Hazal Kaya, ev sahibinin 200 bin liralık manevi tazminat davasına 200 bin liralık karşı tazminat davası ile karşılık verdi. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verilen dilekçede “Hazal Kaya, evliliğin en başında en mutlu olması gereken günlerde maddi-manevi yıpranmıştır. 200 bin lira manevi tazminatın karşı taraftan tahsilini istiyoruz” denildi.

 

 

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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