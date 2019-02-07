Hazal Kaya kimdir kaç yaşında? Aşk-ı Memnu ile tanınmıştı
Ünlü yönetmen Ali Atay ile hayatını birleştirmelerinin ardından Hazal Kaya, internet üzerinden araştırılan isimler arasında yer aldı. Aşk-ı Memnu dizisinde yıldızı parlayan Hazal Kaya, birçok projede yer almıştır. Peki, 4 dil bilen Hazal Kaya kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler
Hazal Kaya, gündemdeki isimler arasında yer alıyor.
Hazal Kaya, 01 Ekim 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. ilkokulu Gaziosmanpaşa İlköğretim Okulu'nda, liseyi İstanbul İtalyan Lisesi'nde okumuştur. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sahne ve Gösteri Sanatları Yönetimi, Performans bölümüne 2009 yılında girmiştir. Annesi ve babası avukat olan Hazal Kaya, İstanbul Balat’ta büyüdü. 1997'de annesi ve babası ayrıldıktan sonra annesiyle yaşamaya başladı. Sanatın çeşitli alanlarıyla küçük yaşlarda ilgilenmeye başlamış ve 4.5 yaşında keman, 7 yaşında bale dersleri almaya başladı. Lisede, okulun tiyatro kolunda ve korosunda olan Hazal Kaya lise devam ederken katalog çekimlerine ve bazı ajanslara da başvuruda bulundu. Lisede eğitim hayatına devam ederken bir içecek firmasının reklam yüzü olmuştur.
2006 yılında Acemi Cadı dizisinde 46. bölümde konuk oyuncu olarak yer aldı. Pelin karakterini oynadı. 2007 yılında lise 2. sınıftayken ilk kez Genco adlı bir televizyon dizisinde başrol oynadı. Kanal D'de yayınlanan, Halit Ziya Uşaklıgil'in aynı adlı romanından uyarlanan Aşk-ı Memnu dizisinde Nihal Ziyagil'i canlandırmıştır. İlk oynadığı film ise 2011 yılında gösterime giren Selçuk Aydemir’in yapımını üstlendiği Çalgı Çengi filmidir. Türkçe'yle birlikte İngilizce, İtalyanca ve Almanca dillerini de konuşabiliyor.
HANGİ PROJELERDE YER ALDI?
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2011
|Çalgı Çengi
|(Depoya Gelen Genç Kız)
|Yardımcı oyuncu
|2011
|Behzat Ç. Seni Kalbime Gömdüm
|Berna Ç.
|Konuk oyuncu
|2011
|Ay Büyürken Uyuyamam
|Hülya
|Başrol oyuncusu
|2012
|Bu Son Olsun
|Lale
|Başrol oyuncusu
|2013
|Mavi Dalga
|Arzu
|Konuk oyuncu
|2014
|İtirazım Var
|Zeynep Bulut
|Başrol oyuncusu
|2018
|Kırık Kalpler Bankası
|Aslım
|Başrol oyuncusu
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2006
|Sıla
|Berrin
|Konuk oyuncu
|2006
|Taşların Sırrı
|Bengü
|Konuk oyuncu
|2006
|Acemi Cadı
|Pelin
|Konuk oyuncu
|2007-2008
|Genco
|Özge (Gülay Erkaya)
|Başrol oyuncusu
|2008-2010
|Aşk-ı Memnu
|Nihal Ziyagil
|Yardımcı oyuncu
|2011-2012
|Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi
|Berna Ç.
|Konuk oyuncu
|2011-2012
|Adını Feriha Koydum
|Feriha Yılmaz Sarrafoğlu
|Başrol oyuncusu
|2012
|Son Yaz-Balkanlar 1912
|Emine
|Başrol oyuncusu
|2013
|A.Ş.K.
|Azra Özak
|Başrol oyuncusu
|2015
|Maral: En Güzel Hikayem
|Maral Erdem
|Başrol oyuncusu
|2017
|Utanmazlar
|-
|Başrol oyuncusu
|2017
|Bizim Hikaye
|Filiz
|Başrol oyuncusu
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