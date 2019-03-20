Hatice'nin gözyaşları! 'Ahlaksız bulduğunuz videoları izlersiniz ama...'

Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muarrem Ketenci de dün katıldığı programda "bu hareketi yapacağından haberim yoktu, bilseydim podyuma çıkarmazdım" demişti.

Hatice çok tartışılan olayla ilgili sessizliğini 2. Sayfa programına bozdu. Ünlü türkücü gözyaşları içinde, ‘Bir hareketin bedeli bu kadar ağır olamaz. Haddinizi bilin artık.’ açıklamasını yaptı.

İşte Hatice’nin açıklamalarından satır başları…

Annem bana şunu söyledi, ‘senin iyi dediğin adam bu mu kızım? Bu adam seni yerden yere vuruyor!’ Ben Muammer’in söylediklerini duyunca şoke oldum. Beni defileye çağıran sen, kıyafeti benim için tasarlayan sen… Defileye çıkmadan önce provalarda ‘bu hareketi ben defalarca yapacağım’ dedim halde gülerek ‘sen yaparsın delisin’ diyen sen… anlamıyorum Muammerin çıkışını!

‘Seni gebertirim de öyle bir şey yapma’ böyle şeyler söylemedi bana böyle bir şey yok. Muammer bir kendine gel, rica ediyorum. Susuyorum diye haksız değilim bunu çok iyi biliyorsun. Ama sen artık kıvırıyorsun yapma ne olur. Güzel bir iş oldu bunun sen de kaymağını yiyorsun ben de… ‘Yıktın geçtin ortalığı’ diyen adam gitti, beni ezmeye çalışan yerden yere vuran bir adam çıktı ortaya.

Kim kimi kullandı acaba? İstediği reytingi aldı, şu anda her yerde. Kaç yaşında adam ben onu neden kullanayım ben model değilim, sanatçıyım. ‘Benim Hatice’ye ihtiyacım yoktu’ diyor. Neden beni çağırıyorsun? Onu Ayşe, Fatma da giyebilirdi. Defileden sonra ‘Hatice yıktın ortalığı’ dedi. Büyük bir keyifle…

Yazık gerçekten yazık, ben pişman oldum yürüdüğüm için. Anneme küfür ettiler, sizin ananız bacınız yok mu? Kendinize gelin. Bir hareketin bedeli bu kadar ağır olamaz. Haddinizi bilin artık. Lütfen artık eleştirinize dikkat edin. İnsana bu kadar ağır bedeller ödetilir mi ya… Siz anca ahlaksız bulduğunuz videolara tıklarsınız onları izlersiniz… İzlerken de ahlaksız ben olurum. Benim ölmüş kocama bile laf söylüyorsunuz. Ben kocamın hala resmini cüzdanımda taşıyorum, siz benim ölmüş kocama baba laf ediyorsunuz kendinize gelin artık…