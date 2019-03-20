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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
20.03.2019 - 11:04, Son Güncelleme:

Hatice'nin gözyaşları! 'Ahlaksız bulduğunuz videoları izlersiniz ama...'

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Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren şarkıcı Hatice, geçtiğimiz günlerde bir defilede podyuma çıkmış ve kalçasını göstererek olay yaratmıştı.

Hatice hakkında iki dava açılırken, Hatice'yi podyuma çıkaran Muarrem Ketenci de dün katıldığı programda "bu hareketi yapacağından haberim yoktu, bilseydim podyuma çıkarmazdım" demişti. 

Hatice çok tartışılan olayla ilgili sessizliğini 2. Sayfa programına bozdu. Ünlü türkücü gözyaşları içinde, ‘Bir hareketin bedeli bu kadar ağır olamaz. Haddinizi bilin artık.’ açıklamasını yaptı.

İşte Hatice’nin açıklamalarından satır başları…

Annem bana şunu söyledi, ‘senin iyi dediğin adam bu mu kızım? Bu adam seni yerden yere vuruyor!’ Ben Muammer’in söylediklerini duyunca şoke oldum.  Beni defileye çağıran sen, kıyafeti benim için tasarlayan sen… Defileye çıkmadan önce provalarda ‘bu hareketi ben defalarca yapacağım’ dedim halde gülerek ‘sen yaparsın delisin’ diyen sen…  anlamıyorum Muammerin çıkışını!

‘Seni gebertirim de öyle bir şey yapma’ böyle şeyler söylemedi bana böyle bir şey yok. Muammer bir kendine gel, rica ediyorum. Susuyorum diye haksız değilim bunu çok iyi biliyorsun. Ama sen artık kıvırıyorsun yapma ne olur. Güzel bir iş oldu bunun sen de kaymağını yiyorsun ben de… ‘Yıktın geçtin ortalığı’ diyen adam gitti, beni ezmeye çalışan yerden yere vuran bir adam çıktı ortaya.

Kim kimi kullandı acaba? İstediği reytingi aldı, şu anda her yerde. Kaç yaşında adam ben onu neden kullanayım ben model değilim, sanatçıyım. ‘Benim Hatice’ye ihtiyacım yoktu’ diyor. Neden beni çağırıyorsun? Onu Ayşe, Fatma da giyebilirdi.  Defileden sonra ‘Hatice yıktın ortalığı’ dedi. Büyük bir keyifle…

Yazık gerçekten yazık, ben pişman oldum yürüdüğüm için. Anneme küfür ettiler, sizin ananız bacınız yok mu? Kendinize gelin. Bir hareketin bedeli bu kadar ağır olamaz. Haddinizi bilin artık. Lütfen artık eleştirinize dikkat edin. İnsana bu kadar ağır bedeller ödetilir mi ya… Siz anca ahlaksız bulduğunuz videolara tıklarsınız onları izlersiniz… İzlerken de ahlaksız ben olurum. Benim ölmüş kocama bile laf söylüyorsunuz. Ben kocamın hala resmini cüzdanımda taşıyorum, siz benim ölmüş kocama baba laf ediyorsunuz kendinize gelin artık…

 

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