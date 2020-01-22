Haber Giriş: 22.01.2020 - 08:00,
Hanımdan dayak yedim!
Gaziantep maçında aldığı darbeden sonra gözü moraran Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile Akmerkez’de alışveriş turunda görüntülendi.
Ünlü futbolcu, “Hanımdan dayak yedim. Gözüm mor dolanıyorum” diyerek espri yaptı. Milli futbolcu mağazaları dolaştıktan sonra Serafina’da yemek yedi.
Gaziantep maçında takım arkadaşı Jailson ile çarpışan Emre Belözoğlu aldığı darbe sonrası yerde kalmış, ünlü futbolcu yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmişti.
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