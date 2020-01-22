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Haber Giriş: 22.01.2020 - 08:00,Son Güncelleme:/

Hanımdan dayak yedim!

Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
Hanımdan dayak yedim!

Gaziantep maçında aldığı darbeden sonra gözü moraran Emre Belözoğlu, eşi Tuğba Belözoğlu ile Akmerkez’de alışveriş turunda görüntülendi.

Ünlü futbolcu, “Hanımdan dayak yedim. Gözüm mor dolanıyorum” diyerek espri yaptı. Milli futbolcu mağazaları dolaştıktan sonra Serafina’da yemek yedi.

Hanımdan dayak yedim

Gaziantep maçında takım arkadaşı Jailson ile çarpışan Emre Belözoğlu aldığı darbe sonrası yerde kalmış, ünlü futbolcu yapılan müdahalenin ardından oyuna devam etmişti.
Hanımdan dayak yedim



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Deniz BOY
Deniz BOY
dboy@hurriyet.com.tr
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