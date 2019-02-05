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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Magazin
Serkan AKKUŞ/BURSA, (DHA)
05.02.2019 - 14:00, Son Güncelleme:

Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız

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Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız

KIŞ turizminin merkezi Uludağ'da düzenlenen ’TikTok Whitefest’te sahne alan Hande Yener, binlerce hayranına unutulmaz bir gece yaşattı. Yener, "Biz alkış bağımlısı zavallılarız" diyerek, alkışlanmak istemediğini söyledi.

 

TikTok Whitefest 2019'un ikinci gününde pop müziğinin sevilen sanatçısı Hande Yener sahne aldı. 4 dansçının eşlik ettiği Yener, sahneye yeni klibinde kullandığı siyah kıyafeti ile çıkarak, sürpriz yaptı. Yener, "Biz alkış bağımlısı zavallılarız" diyerek, alkışlanmak istemediğini söyledi. Sahneden bir süre hayranlarıyla sohbet eden Hande Yener, "Kızlar çapkınlık yaparken çaktırmaz, saman altından su yürütür. Erkekler ise her şeyi eline yüzüne bulaştırır" dedi.
KIŞ SPORLARINA MESAFELİ
Konser öncesinde de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Hande Yener, kayak sporunun kendisi için oldukça riskli olduğunu, kış sporları ile arasına mesafe koyduğunu söyleyerek, ”Düşüp sakatlanmam söz konusu olursa, olası bir etkinlik iptalini mecbur kılabilir. Bu sebeple bu tip sporlardan uzak duruyorum” dedi. Türkiye’nin en büyük gençlik festivalinde sahne almasının kendisini oldukça heyecanlandırdığını söyleyen başarılı popçu, ”Hala böylesine önemli etkinlikerde sahne alabiliyor olmam her kuşağa hitap ettiğimi gösterir. Nesiller değişiyor ancak kendini yenileyebilenler ve kuşaklara ayak uydurabilenler başarılı olmaya devam ediyor. ’Yalanın Batsın’daki Hande’yi yeni nesiller yemez. Sürekli kendimizi geliştirmemiz ve tazelenmemiz gerekiyor. Eğer bunu yapamazsanız tutunamıyorsunuz” diye konuştu.
’BEST OF DEMEK, BEN BİTTİM DEMEK’
"Yeni nesillerin bu talepleri bir Hande Yener Best Of albümünü getirir mi?” sorusuna ise şöyle cevap verdi:
’Henüz Best Of yapacak kadar yaşlanmadım. Belki bir 30 yıl sonra düşünebilirim. Best Of demek eskilerimi pişirip sunuyorum, artık üretemiyorum, ben bittim demek. Bu sebepten ki; bu tarz bir albüm benim için emeklilik ikramiyesi olur. Uzun yıllar yeni şeyler üretip yeni tarzlar denemek istiyorum.”

Hande Yener: Biz alkış bağımlısı zavallılarız


MAGAZİN MISIR PATLAĞI GİBİ
Hande Yener, oyuncuların magazin muhabirleri ile köşe kapmaca oynaması doğrultusundaki açıklamalarının arkasında olduğunu dile getirerek, ”Yine söylüyorum. Magazin mısır patlağı gibi bir şey. Herkes ’yemem’ der ancak ortaya koyarsanız herkes bir avuç alır. Sokakta beni gördüklerinde eğer elimle kamerayı kapatmaya çalışıyorsam bu evdeki izleyiciye yapılmış bir harekettir. Onlara biraz ayıp etmiş hissederim kendimi. En azından ben böyle düşünüyorum. Bilemiyorum. Takdir izleyicinin ve halkın” dedi. Yener, özellikle oyuncuların bu anlamda biraz daha duyarlı olmasını beklediğini söyledi.

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