Hande Erçel ile Murat Dalkılıç böyle döndü
ABD’nin Kaliforniya eyaletinde düzenlenen Coachella Festivali’ne katılan Hande Erçel ve Murat Dalkılıç, İstanbul’a döndü. Çift önceki gün Atatürk Havalimanı’nda görüntülendi.
Murat Dalkılıç, tatillerinin nasıl geçtiği sorusuna “Harika günler geçirdik. Çok güzeldi, çok eğlendik. Anlatmakla ifade edilemez, yaşamak lazım” yanıtını verdi. Sayit DURMAZ
Bol bol alışveriş yapan Murat Dalkılıç ve Hande Erçel, Kaliforniya’dan 3 bavul, 3 sırt çantası ve ellerinde poşetlerle döndü.
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