Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel kimdir?
Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkatleri üzerine çekiyor. Selen Görgüzel, 24 Nisan 2014 tarihinde Hamdi Alkan, ile Roma'da evlenmişti. Peki, Hamdi Alkan’ın eşi Selen Görgüzel kimdir?
Mahallenin Muhtarları, Avrupa Yakası, Belalı Baldız, Emanet, Deli Duran, Oğlum İçin, Tılsım Adası, Pars Narkoterör, Ağlamak Yok, Doktorlar, Kurtlar Vadisi gibi dizilerde rol alan Selen Görgüzel, 9 Şubat 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Çalışma hayatına daha lise yıllarında Okan Bayülgen’in Televizyon Çocuğu programında kamera arkasında part time çalışarak başladı. Selen Görgüzel eğitimini 50. Yıl Tahran Lisesi'nde tamamladı. Henüz 18 yaşındayken ilk evliliğini yapan Selen Görgüzel, 2003 yılında boşandı. Görgüzel'in bu evliliğinden İlknaz isimli bir kızı bulunuyor.
1996 yılında İstanbul Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan ‘’Zirvedeki Sesler’’ isimli programı sunarak ekran hayatına başlayan Selen Görgüzel, daha sonra birçok program ve dizi projesinde bulundu.
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