Haktan Pak kimdir? Haktan Pak'ın biyografisi
Ünlü oyuncu Haktan Pak hayatını kaybetti. Bu gelişmenin ardından, Haktan Pak'ın kim olduğu ve kariyeri merak konusu oldu. Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıkan Haktan Pak, sanat yaşamı boyunca, pek çok projede rol almıştı. Peki, Haktan Pak kimdir? İşte, Haktan Pak'ın biyografisi...
Haktan Pak 6 Mayıs 1969 tarihinde doğdu. Beren Saat'in de ünlü olduğu Türkiye'nin Yıldızları yarışmasında yer aldı. 2009'da 'Bahtı Kara' ve 'Kolpaçino' adlı filmlerde rol aldı. 2012 yılında Müge Turanlı ile evlendi. Son olarak 'Yasak Elma' dizisiyle izleyici karşısına çıktı.
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