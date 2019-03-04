Hakan Sabancı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Ece Begüm Yücetan kimdir?
Ece Begüm Yücetan’ın sık sık özel hayatıyla sık sık gündeme gelen Hakan Sabancı'nın yeni sevgilisi olduğu iddia edildi. Survivor yarışması ile ünlenen Ece Begüm Yücetan ile Hakan Sabancı, arkadaşları vasıtası ile tanıştığı söylentiler arasında. Peki, Ece Begüm Yücetan kimdir?
Ece Begüm Yücetan, 1988'de İzmir'de dünyaya geldi. 2009 Miss Turkey finalisti oldu ancak asıl olarak Survivor yarışmasıyla çıkış yaptı. Sporu bir yaşam biçimi olarak betimleyen Ece Begüm Yücetan, tenis kortlarında rakip tanımıyor. 2012 senesinde yayınlanan Survivor Ünlüler Gönüllüler'de hem gösterdiği performansla hem de güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı. 2009 Miss Turkey finalisti olan Ece Begüm Yücetan modellik ve sunuculuk yapıyor.
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