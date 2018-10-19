Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleri dünyaya geldi… İşte ilk fotoğraflar
'Var mısın Yok musun' yarışmasıyla tanınan ve bu yarışmadan sonra evlenen Hakan - Gizem Hatipoğlu çiftinin kızları dünyaya geldi. Doğum sonrası ilk fotoğraf teve2'deki 2.Sayfa programında yayınlandı. İşte, Hakan Hatipoğlu ile Gizem Hatipoğlu'nun bebekleriyle çekildiği ilk fotoğraflar
2011 yılında nikah masasına oturan Hakan ve Gizem Hatipoğlu çifti, Lila ismini verdikleri bebeklerini dün akşam kucaklarına aldı. Hakan Hatipoğlu, kızının dünyaya geldiğini sosyal medya hesabından “Hoş geldin Lila” yazarak dosta düşmana ilan etti. 'Survivor 2018'de yarışmacı olduğu sırada baba olacağını öğrenen Hakan Hatipoğlu, “Benim için kızımı öğrendiğim o akşam bitti Survivor” diyen Hatipoğlu, “Yarışmaya hiç konsantre olamadım bir daha. Kafa olarak da fizik olarak da bitmiş durumdaydım. Hepten bittim. Geri döndüğümde kızım için bir ev kazandım” ifadelerini kullanmıştı.
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