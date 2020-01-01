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Haber Giriş: 01.01.2020 - 13:39,Son Güncelleme:/

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

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Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz çileden çıktı! Küfürler havada uçuştu

Ünlü şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından şarkıcının yakın çevresindeki isimlere öfke kustu.

Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan Hülya Açıkgöz, Hadise'nin menajeri Haluk Şentürk için: "2019 Şentürk'ün dost olmadığını, Toplar'ın ihanetçi olduğunu öğrendim" dedi.
Yılın son gününde yaşanan bu gerginlik 2.Sayfa'da masaya yatırıldı...

Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz'den çok konuşulan paylaşımÜnlü şarkıcı Hadise'nin ablası Hülya Açıkgöz, yılın son gününde sosyal medya hesabından şarkıcının yakın çevresindeki isimlere öfke kustu.
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