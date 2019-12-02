Hababam Sınıfı’nın Bacaksızı Tuncay Akça kimdir?
Yeşilçam emekçisi Tuncay Akça sağlık sorunu haberleriyle gündeme geldi. Hababam Sınıfı'nın 'Bacaksız’ lakaplı oyuncu Tuncay Akça hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz günlerde bir operasyon geçiren Tuncay Akça'nın sağlık durumu iyiye gittiği öğrenildi. Peki, Hababam Sınıfı’nın Bacaksızı Tuncay Akça kimdir?
Hababam Sınıfı'nda Bacaksız lâkaplı, öğrenci rolünü üstlendi ve bu rolle tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynayan Tuncay Akça, 1995-2002 yılları arasında bir döneme damgasını vuran Bizimkiler dizisinde rol aldı. Bu dizide ise manav rolünü üstlendi.
2002 yerel seçimlerinde İstanbul Ümraniye Belediye Meclis Üyeliğine, Mart 2009 yerel seçimlerinde İstanbul Sancaktepe (Samandıra) Belediye Başkanlığına aday oldu.
Tuncay Akça, "Abi siz neden her sabah tek ayak üzerinde duruyorsunuz?" repliğiyle hafızalara kazınmıştı.
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