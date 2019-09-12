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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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12.09.2019 - 08:38, Son Güncelleme:

Gwyneth Paltrow yoga fotoğrafı ile gündem oldu! Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kimdir?

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Gwyneth Paltrow yoga fotoğrafı ile gündem oldu! Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kimdir?

Amerikalı oyuncu Gwyneth Paltrow, sosyal medya hesabı üzerinden paylaştığı fotoğraf ile dikkat çekti. Doğaya karşı yoga yaparken çıplak fotoğraf çekilen Gwyneth Paltrow'un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma hem begeni hem de eleştiri yağdı. Peki, Gwyneth Paltrow kimdir? İşte, o isim hakkında bazı bilgiler

Gwyneth Paltrow, yoga yaparken paylaştığı fotoğrafın altında ise şu ifadelere yer verdi; İyi veya kötü sebeplerden ötürü kendimize yalan söylüyoruz ama neden? @DanaChildsIntuitive  hesabını incelerseniz vücudunuza iyi bakmanın psikolojik problemlerinizden kurtulmanız için bir çare olduğunu anlayabilirsiniz."

Paylaşımın reklam amaçlı olduğunu düşünen bazı takipçiler ünlü oyuncuya tepki gösterirken, bazı takipçiler ise fiziği hakkında olumlu yorumlarda bulundu.

Paylaşıma konu olan kişi ise kişisel hesabı üzerinden Gwyneth Paltrow'a teşekkür etti.

Gwyneth Paltrow yoga fotoğrafı ile gündem oldu Ünlü oyuncu Gwyneth Paltrow kimdir

GWYNETH PALTROW KİMDİR?

27 Eylül 1972 tarihinde Los Angeles'ta dünyaya gelen Gwyneth Paltrow, Yapımcı - yönetmen Bruce Paltrow ve oyuncu Blythe Danner'in kızı olan Gwyneth Paltrow kendisi gibi oyuncu olan Katherine Moennig'in kuzenidir. 

New York'taki Spence School'un ardından bir dönem University of California at Santa Barbara'ya devam etti ardından okulu bıraktı. Gwyneth Paltrow, 1991 yılında Shout isimli filmle oyunculuk kariyerine başladı. Aynı yıl Steven Spielberg’in, Kanca adlı filminde Genç Wendy'yi canlandırdı ve bu rolüyle ismini duyurmayı başardı.

Dennis Quaid, Meg Ryan ve James Caan ile birlikte oynadığı Flesh and Bone (1993) adlı filmle yıldızı parlayan Paltrow, daha sonra Malice (1993), Jefferson in Paris, Yedi (1995) ve Emma'da (1996) rol aldı. 1998 yılında Aşık Shakespeare'deki rolüyle, "En İyi Kadın Oyuncu" dalında Altın Küre ve Oscar ödüllerini kazandı.

1996 yılında Brad Pitt ile nişanlandı fakat çift, şiddetli geçimsizlik ve güven sorunu nedeniyle 1998 yılında nişanı bozdu. Daha sonra Ben Affleck ile birlikte olan Paltrow, bu ilişkisine de son verdi.

5 Aralık 2003 tarihinde Coldplay grubunun solisti Chris Martin ile gizlice evlendi. 14 Mayıs 2004 Paltrow'un ilk çocuğu Apple Blythe Alison Martin Londra'da dünyaya geldi. 2005 yılı Aralık ayında Paltrow'un annesi "Entertainment Tonight" isimli bir televizyon programında Paltrow'un ikinci çocuğuna hamile olduğunu açıkladı. 8 Nisan 2006'da Chris Martin'den ikinci çocuğu, Moses Bruce Anthony Martin'i New York'ta dünyaya getirdi. Ancak çift 19 Mart 2014'te boşanma kararı aldı.

 

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