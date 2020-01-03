Gülşen'den o haberlere cevap: Tartışmaya açık değil
Gülşen önceki gün İstanbul Havalimanı’nda görüntülendi.
Ünlü şarkıcıya eşi Ozan Çolakoğlu’nun ilk evliliğinden olan Down sendromlu oğluyla ilgilenmediği iddiası soruldu. Gülşen, “Yanıt bile vermem o haberlere. Tartışmaya açık bir konu değil bu. Hassas ve kıymetli bir konu. Böyle laflarla dile getirilmesi de yanlış. Yanıt vermeme hakkımı kullanıyorum” dedi.
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