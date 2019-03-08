Gülse Birsel Barbie oldu
Şampiyon rüzgar-sörfçüsü Çağla Kubat’tan sonra, Gülse Birsel de Barbie koleksiyonuna girdi.
18 ülkeden 20 başarılı kadın, Barbie’nin Dünya Kadınlar Günü’ne özel koleksiyonunda bir araya geldi.
Yeni Barbie koleksiyonunda Gülse Birsel’in yanı sıra aktivist modeller Adwoa Aboah ve Yara Shahidi, tenisçi Naomi Osaka, cycling şampiyonu Kristina Vogel, cimnastik şampiyonu Dipa Karmakar, NASA’da görev yapan Eleni Antoniadou, yönetmen Lisa Azuelos, sörfçü Maya Gabeira, kamyon şoförü Iwona Blecharczyk ile dağcı Karla Wheelock var.
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