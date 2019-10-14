Gülşah Saraçoğlu kimdir?
Ünlü modacı Gülşah Saraçoğlu ayrıldığı sevgilisi Gökhan Göz ile yaşadığı şiddetli tartışmayla gündeme geldi. Gülşah Saraçoğlu'nun eski sevgilisi Gökhan Göz ile birlikte yaşadıkları eve giderek evin altını üstüne getirdiği iddia edildi. Peki, Gülşah Saraçoğlu kimdir?
Gülşah Saraçoğlu 1982 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine devam etmeyen Gülşah Saraçoğlu, Dilek Hanif'in asistanı olarak moda sektörüne atılmış sonrasında ise birçok ünlüye hazırladığı tasarımlar ile adından söz ettirmeyi başardı. Gülşah Saraçoğlu 2012'de boşandığı eşi Selçuk Yentur ile 2014 yılında tekrar nikah masasına oturdu. Bir dönem "Söylemezsem Olmaz" adlı programda sunuculuk yaptı.
Bülent Ersoy, Seda Sayan, Demet Akalın ve Deniz Seki başta olmak üzere çok sayıda isimle çalıştı.
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