Gülçin Ergül kimdir? Hepsi Grubu’ndan neden ayrıldı?
Uzun süredir gözler uzak bir yaşam süren Gülçin Ergül,sessizliğini Alişan'ın 'ikimize birden' şarkısıyla bozdu. Bukleli saçlarıyla tanıdığımız Gülçin Ergül, bir döneme damga vuran Hepsi Grubu’nun üyelerinden biriydi. Peki, Gülçin Ergül kimdir, Hepsi Grubu’ndan neden ayrıldı?
Sarı kıvırcık saçlarından, vokaline kadar 2000'lerin başında kurulan Hepsi'nin en dikkat çeken üyesi olan Gülçin Ergül, 30 Ekim 1985 tarihinde İstanbul’da dünyaya geldi. Küçük yaşlarda müziğe ilgi duyan Gülçin Ergül, Pera Güzel Sanatlar Akademisi'nde piyano eğitimi almaya başladı. Aynı zamanda AKM Devlet Opera ve Balesi'nin çocuk korosunda yer aldı. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Akademisi Devlet Konservatuvarı'nın bale bölümünü kazandı, ortaokul ve lise yıllarını bale üzerine tamamladı. AKM çocuk balesinde çalıştığı yedi yılın ardından ayrıldı.
Kuşadam ve Prens, Kül Kedisi, Fındıkkıran, Uyuyan Güzel, Kral ve Ben, Midas'ın Kulakları, Turandot gibi oyunlarda senelerce çocuk dansçı olarak performans gosterdi. Lisans yıllarında yine MSGSÜ Devlet Konservatuvarı'nın Modern Dans bölümüne geçti. Bu yıllarda bir kız grubu kurma hayalini, AKM'de ve MSGSÜ'de tanışmış olduğu arkadaşları Eren Bakıcı, Yasemin Yürük ve Cemre Kemer ile resmi olarak 2005'te gerçekleştirdi.
2007 yılında başlayan iki sezon süren Hepsi 1 isimli dizide Gülçin isimli bir karakter canlandırdı.2009 yılında Show TV'nin jenerik müziklerini seslendirdi.
HEPSİ GRUBUN'DAN AYRILMASIYLA İLGİLİ KONUŞTU
Gülçin Ergül, gruptan ayrılmasıyla ilgili sorulara 2. Sayfa programında yanıt verdi. Ergül, ayrılma nedenini şu sözlerle dile getirdi: "Her şeyin negatif ve pozitif yanları var, grup olmanın da zor yanları vardı. Negatif tarafları beni yormaya başladı. Mutsuz olduğum için ayrılmak istedim. Televizyonda anlatılmayacak kadar karışık şeyler var. Bunu yapmak istemezdim, benim kararımda gruptan ayrılmak. Daha iyi bir yere gitmiyordu benim için. "
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