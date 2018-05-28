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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
28.05.2018 - 09:51, Son Güncelleme:

Büyük aşk bitti! Tek celsede boşandılar

Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
Büyük aşk bitti! Tek celsede boşandılar

En son “Tehlikeli Karım” adlı dizide oynayan Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan’ın evliliği tek celsede sona erdi.

En son “Tehlikeli Karım” adlı dizide oynayan Gonca Vuslateri ile 2,5 yıl önce evlendiği ses mühendisi Edip Burak Ertoğan’ın evliliği tek celsede sona erdi. Evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedeniyle bir ay önce “anlaşmalı” olarak boşanan çift birbirinden nafaka veya tazminat talebinde bulunmadı.

Gonca Vuslateriden çok konuşulacak taklit Tatlı-sapık adamlar
Gonca Vuslateri'den çok konuşulacak taklit! 'Tatlı-sapık adamlar'

SOSYAL MEDYADAN DUYURMUŞTU
Gonca Vuslateri ile  Edip Burak Ertoğan, 31 Aralık 2015’de yurtdışında evlenmişti. Evliliğini sosyal medya hesabından, “Evet, evlendim. Ortada bir ton negatif mevzu varken düğün yapmayacağımı söyledim. Mutluluğu yaşamayı feda edeyim ama kendim mutlu olayım. İstanbul’a dönünce 5-6 kişinin katılacağı sade bir kutlama yapacağım” mesajı atan Vuslateri, boşanacağını da sosyal medyadan duyurmuştu. Vuslateri, “Eşim Burak Ertoğan’la uzun bir süredir ayrı sürdürdüğümüz evliliğimizi hukuki olarak da sonlandırmaya karar verdik. İçinde bulunduğumuz yoğun gündemde, bizim içinde hassas olan bu süreçte herkesin anlayışını bekliyoruz” mesajı atmıştı.

Büyük aşk bitti Tek celsede boşandılar

“ANLAŞMALI OLARAK BOŞANDI”
Gonca Vuslateri 20 Nisan’da İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvurarak 2,5 yıllık eşi Edip Burak Ertoğan’a boşanma davası açtı. Evlilik birliğinin temelinden sarsıldığını, eşiyle fikren ve ruhen anlaşamadığını dava dilekçesinde anlatan Vuslateri, “anlaşmalı” olarak boşanmak istediklerini belirtti. İstanbul Aile Mahkemesi’nde 30 Nisan 2018 günü görülen duruşmasına davacı Gonca Vuslateri ile davalı eşi Edip Burak Ertoğan katıldı. Mahkemede boşanma konusunda kararlı olduklarını belirten çift, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini söyledi. Davayı karara bağlayan mahkeme, çiftin boşanmasına karar verdi. Çiftin mahkemeye sunduğu protokol gereği herhangi bir nafaka, maddi manevi tazminat ve mal rejiminden kaynaklı alacak taleplerinde bulunmadığı öğrenildi.

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 Saatte Magazin Gündemi (28.05.2018)İşte son 24 saatte yaşanan magazin olayları
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Özge Eğrikar
Özge Eğrikar
oegrikar@hurriyet.com.tr
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