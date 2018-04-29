Golfçüler yarıştı
Kemer Country Club, önceki gün “Nelson Mandela Centenary Golf Fund-Raising Day” turnuvasına ev sahipliği yaptı.
Kemer Country Club, 2013’te yaşamını yitiren eski Güney Afrika Devlet Başkanı Nelson Mandela’nın doğumunun 100’üncü yılını özel bir turnuvayla kutladı. Kulüpte geçtiğimiz cumartesi günü Güney Afrika Büyükelçiliği’nin önderliğinde “Nelson Mandela Centenary Golf Fund-Raising Day” turnuvası düzenlendi. Erkeklerde Mehmet Kazan’ın, kadınlarda Yoshiko Miyawaki’nin birinci olduğu turnuva, ödül töreniyle son buldu. Etkinlik, Güney Afrikalı dansçıların yöresel danslarıyla renklendi.
Kgalema Motlanthe-ZerahMotlanthe-Olivia-Pule Isaac Malefane
Serra Tokar-Revna Demirören
Mehmet Rasih Öztürkmen-Zeynel Ergen-Williams Nkurunziza-Hirofumi Miyawaki
Pule Isaac Malefane-Fehmi Zorlu-Erol Şimşek
Muzaffer Çelik-Melike Külahçı
Kıvanç Oktay-Yıldırım Demirören-Erhan Kamışlı-Nihat Özdemir
Yorumları Göster
Yorumları Gizle