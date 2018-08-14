Gökçe Bahadır’ın sevgilisi Yiannis Magkos kimdir?
Efe Duru ile ilişkisi geçen aylarda noktalayan Gökçe Bahadır’ın Yiannis Magkos ile aşk yaşamaya başladığı iddia edildi. Basında çıkan haberler ardından Yiannis Magkos’un kim olduğuna yönelik sorgulamalar başladı. İşte, Yunan işletmeci Yiannis Magkos hakkında bilgiler…
Yiannis Magkos, Simi’nin dünyaca ünlü restoranı Manos’un sahibi olan Mano Magkos’un oğlu. Şubat 2014'te Montreux'da HIM'den Hospitality Management'da BBA ile mezun olan Yiannis Magkos, çocukluğunun geçtiği Sima Adası’nda kendi restoranını açtı. Yiannis Magkos, 20 yılı aşkın süredir Simi adasında hizmet veren, bugüne kadar birçok ünlü ismi misafir eden Manos adlı restoranın D Maris şubesinden sorumlu. Vogue’un 100. sayısı nedeniyle Türkiye'ye gelen Yiannis Magkos'un Yaprak Dökümü, Ufak Tefek Cinayetler ve Kayıp Şehir dizileriyle tanınan Gökçe Bahadır ile yakınlaştığı iddia edildi.
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