Gökçe Bahadır'ın ilk heyecanı
Oyuncu Gökçe Bahadır, çıkardığı ilk albümü ‘Aykut Gürel Presents Gökçe Bahadır’ın lansman konseri ile ilk kez dinleyicilerin karşısına çıktı. DasDas’ta gerçekleşen gecede Bahadır hem şarkıları, hem dans şovu hem de kostümleri ile dikkat çekti.
Lansman konserinde Gökçe Bahadır, 70’ler ve 80’lerin sevilen parçalarından ‘Sana Doğru’, ‘Her Şeyi Yak’, ‘Aşkın Kanunu’, ‘Of Aman Aman’ ve ‘Kara Sevda’ gibi birçok şarkıyı seslendirdi.
Barış Manço’nun unutulmaz şarkısı ‘Kara Sevda’ ile finalin yapıldığı gecede Bahadır, alkışlar karşısında ikinci kez albümün aynı zamanda ilk klip şarkısı olan ‘Sana Doğru’yu söyledi.
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