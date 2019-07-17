Göbek modası
Derin Talu ve Aleyna Tilki, crop-top akımında rakiplerine nasıl çalım attı?
Enteresandır, şu crop-top akımı diğer trendlere göre bir hayli inatçı çıktı. Yaklaşık 4 yıldır tepe tepe giyiliyor.
Göbeği açıkta bırakan bu model yüzünden pilates stüdyoları, zengin, kas ekleyen/bel incelten aplikasyonlar popüler oldu.
Kaslı kadın fotoğrafı görmeye doyduk.
Ancak şu bir gerçek ki bu akım en çok genç kızlara yakışıyor. Derin Talu ve Aleyna Tilki bu sade, sportif halleriyle podyumdan birebir alıntı yapan kaslı hemcinslerinden çok daha alımlı ve dikkat çekici değil mi?
Sade güzelliğin yerini hiçbir şey tutamıyor.
Derin Talu
Aleyna Tilki
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