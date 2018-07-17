Geri sayım başladı!
Ünlü oyuncu Şahin Irmak, nişanlısı Asena Tuğal ve yakın arkadaşı İlker Kızmaz ile birlikte Akmerkez'deydi.
21 Temmuz Cumartesi günü dünyaevine girecek olan Şahin Irmak ve Asena Tuğal tüm hazırlıklarını tamamladıklarını ve evlenecekleri güne geri sayım yaptıklarını belirtti. Beşiktaş Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan nikah töreni için Şahin Irmak “Benim için çok özel ve anlamı büyük olan bir yerde olmasını istedim” derken Asena Tuğal ise oldukça heyecanlı olduğunu söyledi. Üçlü daha sonra mağazaları gezerek alışveriş yapmaya devam etti.
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