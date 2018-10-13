Genç mankenin trajik sonu: Vurularak öldürüldü
ABD'de manken Kelsey Quayle aracında vurularak öldürüldü.
Mankenlik kariyerine devam etmek için erkek arkadaşıyla birlikte Atlanta'ya taşınan 28 yaşındaki Kelsey Quayle, işe giderken kendi kullandığı araçta vuruldu.
Quayle'nin bilincini kaybetmesinin ardından zincirleme kaza oluştu. Hastaneye kaldırılan Quayle hayatını kaybetti.
Kelsey Quayle'nin kız kardeşi "Bunu yapanların kim olduğunu bilmek istiyorum. O bunu hak etmedi" dedi.
POLİS ÖNCE KAZA YAPTIĞINI SANDI
Bu arada polis ilk başta modelin aracın kontrolünü kaybedip kaza yaptığı görüşündeydi. Ancak doktorların kadının ateşle silahla vurulduğunu tespit etmesinden sonra durum anlaşıldı.
Olay 8 Ekim'de meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan genç kadın iki gün sonra hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLAR: INSTAGRAM- KELSEY QUAYLE
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