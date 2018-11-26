Gamze Özçelik kimdir? Hangi dizilerde oynadı?
Gamze Özçelik, son günlerde magazin dünyasını yakından takip eden bireyler tarafından araştırılmaya başlandı. Katıldığı güzellik yarışmasında derece aldıktan sonra oyunculuk konusuna ağırlık veren Gamze Özçelik, sadece bir kez hayır kurumlarına destek amaçlı defileye çıkmıştır. Peki, birçok projede rol alan Gamze Özçelik kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, o isim hakkında merak edilen bazı detaylar
Gamze Özçelik, 26 Ağustos 1982 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Maltepe Anadolu Lisesi ve Bilgi Üniversitesi'nde eğitimini tamamladıktan sonra, 1999'da Elite Model Look Ipek güzeli, 2000'de Miss Turkey 2. güzeli seçilmiş ama bir hayır defilesi dışında podyuma çıkmamış, oyunculuğa ağırlık vermiştir. Popstar isimli yarışma programında sunuculuk yapmıştır.
'Seni Seviyorum' isimli tiyatro oyununda oynadı. Arka Sokaklar isimli polisiye dizide Zeynep karakterini canlandırdı. Buzda Dans, Popstar, Türkstar gibi yarışma programlarının sunuculuğunu üstlendi ve birçok özel gecenin sunumunu yaptı. Ben Buradan Atlarım adlı yarışma programını sundu. 19 Haziran 2008 tarihinde Arka Sokaklar dizisindeki rol arkadaşı Uğur Pektaş ile Büyükada'da evlendi. Çift 2011 yılında boşandı.
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