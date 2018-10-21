Funda Arar sezonu açtı!
Arabesk müziğin güçlü yorumcusu Funda Arar, önceki akşam Şişli’deki Günay Restaurant’ta sahne aldı.
Sezonun ilk sahnesinde, swaroski taşlarla süslü elbisesiyle göz kamaştıran sanatçı sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan söyledi. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Funda Arar, dinleyicilerine unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı.
İkinci klip geliyor
Güzel yorumcu sahne öncesi basın mensuplarının karşısına geçerek soruları yanıtladı. Arabesk albümünün çok sevildiğini söyleyen başarılı sanatçı yeni klip hazırlığında olduğunu belirtti. Funda Arar, “Arabesk albümü çok güzel gidiyor. Tepkilerde çok güzel satışlarında da memnunuz iyi gidiyor. İkinci klibimizi çekeceğiz onun toplantılarını yapıyoruz” dedi.
“Türkü albümü de yapmak isterim”
Bir röportajında Kubat’a meydan okuyarak türkü albümü çıkarabileceğini söyleyen şarkıcı, “Kubat üstad bu konuda bana sordular ‘Türkü albümü yapar mısınız?’ diye olabilir neden olmasın Kubat’a meydan mı okuyorsunuz diyince bende patlattım evet meydan okuyorum diye. Valla türküler çok güzel neden olmasın bir gün olabilir. Güzel farklı bir proje olursa türkü projeside yapmak isterim” dedi.
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