Fotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)

Ama burada Serenay’ın fotoğraf kurbanı olduğunu düşünüyorum.

O incecik sütun gibi bacaklarını bilmesem, Serenay’a ne olmuş diyecektim.

Takımın iddialı rengini kendine göre yorumlamasını sevdim ama hoodie’yi biraz daha bol bırakıp pantolonun belini kamufle etseydi daha güzel bir görüntü elde edebilirdi.