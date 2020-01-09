MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin HaberleriFotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)
GeriMagazin Fotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Magazin
Hande Can
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:47,Son Güncelleme:/

Fotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)

Çok sevdiğim deri takım içine hoodie giyme trendi bizim ünlülerimizi de etkisi altına aldı.

Ama burada Serenay’ın fotoğraf kurbanı olduğunu düşünüyorum.
O incecik sütun gibi bacaklarını bilmesem, Serenay’a ne olmuş diyecektim.
Takımın iddialı rengini kendine göre yorumlamasını sevdim ama hoodie’yi biraz daha bol bırakıp pantolonun belini kamufle etseydi daha güzel bir görüntü elde edebilirdi.

Fotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle