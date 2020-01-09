Hande Can
Haber Giriş: 09.01.2020 - 10:47,
Fotoğraf kurbanı (Serenay Sarıkaya)
Çok sevdiğim deri takım içine hoodie giyme trendi bizim ünlülerimizi de etkisi altına aldı.
Ama burada Serenay’ın fotoğraf kurbanı olduğunu düşünüyorum.
O incecik sütun gibi bacaklarını bilmesem, Serenay’a ne olmuş diyecektim.
Takımın iddialı rengini kendine göre yorumlamasını sevdim ama hoodie’yi biraz daha bol bırakıp pantolonun belini kamufle etseydi daha güzel bir görüntü elde edebilirdi.
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