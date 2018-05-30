Vücudum her zaman iddialı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Magazin
30.05.2018 - 15:16, Son Güncelleme:

Vücudum her zaman iddialı

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Vücudum her zaman iddialı

Son filmi “Arif v 216”nın hazırlık sürecinde abur cuburun dozunu kaçıran ve hızla kilo alan Cem Yılmaz, aynı hızla forma girdi. 4 aydır fitness eğitmeni Sami Hamidi ile çalışan ünlü komedyen, Men’s Fitness dergisi için verdiği pozlarla yaşadığı değişimi gözler önüne serdi: “Forma girmek sanılanın aksine çok zor bir şey değil.”

Sami Hamidi ile çalışmaya nasıl başladınız?

Cem Yılmaz: Sami ile “Arif v 216” filminin setinde tanıştık... Filmde sözleştik, bitince beraber çalışmaya karar verdik. Gerçek bir sporcu ve akademik bilgisi olduğu için çok net fikirleri var. “Lafazan” değil. Eğlenceli, dürüst bir program önerdi, ben de ikna oldum.

Nasıl bir hoca peki?

- Disiplinli... Hayal satmıyor, dürüst, çalışkan bir hoca. Sosyal yanı da kuvvetli. Esprili. Antrenmanlar çok neşeli geçer.

Vücudum her zaman iddialı

4 AYDIR ÇALIŞIYORUM

Ne zamandır birlikte çalışıyorsunuz ve bu tempo daha ne kadar sürecek?

- 4 aydır çalışıyoruz. 40 yıl düşünüyorum ama 35’te de bırakabilirim, peşin ödeme yapmadım.

Siz Sami ile çalışmaya başladıktan sonra hem zayıfladınız hem de vücudunuz forma girdi. Bundan sonrası için hedefiniz nedir?

- Film yazarken farkında olmadan çok sağlıksız besleniyoruz. Son dönemde bu sebeple kilo aldım, artık o eski kiloya dönmeme üzerine çalışıyoruz. Samimi söylüyorum, sanılanın aksine bu çok zor bir şey değil. Evet, kolay değil ama çok zor hiç değil.

6 ay önceki Cem Yılmaz ile bugünkü Cem Yılmaz’ı karşılaştırır mısınız?

- Daha sağlıklıyım. Fazla kilolardan kurtulunca biraz daha hareketli oluyorsunuz. Ve mutlu tabii...

Vücudum her zaman iddialı

BENİM VÜCUDUM HER ZAMAN İDDİALI

Sonbaharda sizi Men’s Fitness kapağında görebileceğimiz kadar iddialı bir vücudunuz olacak mı?

- Benim vücudum her zaman iddialıdır. Ama kapak olsun diye değil (gülüyor). Yok, zannetmiyorum.

Ozan Güven de sizin hocanızla çalışmaya başlamış. Onun hedefi nedir?

- Ozan’ın işi elbette daha kolay, aşırı kilosu yok. Spor yapma arzusuyla başladı ve gayet iyi gidiyor.

Vücudum her zaman iddialı

DETAYLARI GÖRMEK GEREK

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Soner Sarıkabadayı gibi birçok ünlü ile çalışan Sami Hamidi, ünlülerle çalışmanın perde arkasını ve Cem Yılmaz’ın nasıl bir öğrenci olduğunu anlattı.

Hangi ünlülerle çalışıyorsunuz?

Sami Hamidi: Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Soner Sarıkabadayı, Buray, Cem Belevi ve Levent Uysal ile çalışıyorum.

Tanınmış simaların fitness eğitmeni olmak nasıl bir his?

- Ünlülerle çalışmak çok ince detayları görebilmeyi gerektirir.

Bunun başlıca sebebi, eğer karşınızdaki kişi bir oyuncuysa ve hâlâ süregelen bir çekim sürecindeyse, çıkaracağınız işin aldığı karakterin özelliklerini bozmamasına dikkat etmek gerekir. Bir pop starla çalışıyorsanız durum daha da farklı. Onun eksik yönlerini görerek oraları artıya çevirecek, sahnede ve fotoğraflarda çok daha etkili görünecek bir format sunmalısınız. Uyku düzenleri istemeden bozulabiliyor.
Bu gibi durumlarda da gelişimi hiç geriye götürmeden başarılı sonucu elde edebilmek adına en iyi alternatifleri bulmak zorundasınız. En önemli nokta ise bu işi eğlenceli şekilde sunmalı ve uzun vadede hayatlarına bir yaşam tarzı olarak dahil etmelerini sağlamalısınız. Bunun gibi birçok ince detay var.

Vücudum her zaman iddialı

Cem Yılmaz’la nasıl tanıştınız?

- Daha önce Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz ile çalışma fırsatını yakalamıştım. Can Abi sağ olsun gayet başarılı bir sonuç elde edince Cem Bey’in de dikkatini çekti. Bunun üzerine “Arif v 216” setini ziyaret ettim. Cem Yılmaz ile o sette sözleştik ve ocak ayında çalışmalara başladık.

Vücudum her zaman iddialı

Cem Yılmaz asla pes etmiyor

◊ Cem Yılmaz nasıl bir öğrenci?
Sami Hamidi: Cem Yılmaz kişisel antrenörlük kariyerimde çalıştığım en istikrarlı, iradesi en kuvvetli kişi.  Asla pes etmeyen, sonuç için mücadele vermekten ve savaşmaktan korkmayan ender danışanlarımdan. Onun gibi biriyle çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.
Onun bu şekilde bir sonuç almasına şaşırıp bana “Nasıl olur!” diyenlere de hep şunu söylerim: Bu kadar hırslı ve çalışkan biri olmasa neden bütün Türkiye onu tanısın ki!

Vücudum her zaman iddialı


 

 

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