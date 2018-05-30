Vücudum her zaman iddialı

◊ Sami Hamidi ile çalışmaya nasıl başladınız?

Cem Yılmaz: Sami ile “Arif v 216” filminin setinde tanıştık... Filmde sözleştik, bitince beraber çalışmaya karar verdik. Gerçek bir sporcu ve akademik bilgisi olduğu için çok net fikirleri var. “Lafazan” değil. Eğlenceli, dürüst bir program önerdi, ben de ikna oldum.

◊ Nasıl bir hoca peki?

- Disiplinli... Hayal satmıyor, dürüst, çalışkan bir hoca. Sosyal yanı da kuvvetli. Esprili. Antrenmanlar çok neşeli geçer.



4 AYDIR ÇALIŞIYORUM

◊ Ne zamandır birlikte çalışıyorsunuz ve bu tempo daha ne kadar sürecek?

- 4 aydır çalışıyoruz. 40 yıl düşünüyorum ama 35’te de bırakabilirim, peşin ödeme yapmadım.

◊ Siz Sami ile çalışmaya başladıktan sonra hem zayıfladınız hem de vücudunuz forma girdi. Bundan sonrası için hedefiniz nedir?

- Film yazarken farkında olmadan çok sağlıksız besleniyoruz. Son dönemde bu sebeple kilo aldım, artık o eski kiloya dönmeme üzerine çalışıyoruz. Samimi söylüyorum, sanılanın aksine bu çok zor bir şey değil. Evet, kolay değil ama çok zor hiç değil.

◊ 6 ay önceki Cem Yılmaz ile bugünkü Cem Yılmaz’ı karşılaştırır mısınız?

- Daha sağlıklıyım. Fazla kilolardan kurtulunca biraz daha hareketli oluyorsunuz. Ve mutlu tabii...



BENİM VÜCUDUM HER ZAMAN İDDİALI

◊ Sonbaharda sizi Men’s Fitness kapağında görebileceğimiz kadar iddialı bir vücudunuz olacak mı?

- Benim vücudum her zaman iddialıdır. Ama kapak olsun diye değil (gülüyor). Yok, zannetmiyorum.

◊ Ozan Güven de sizin hocanızla çalışmaya başlamış. Onun hedefi nedir?

- Ozan’ın işi elbette daha kolay, aşırı kilosu yok. Spor yapma arzusuyla başladı ve gayet iyi gidiyor.



DETAYLARI GÖRMEK GEREK

Cem Yılmaz, Ozan Güven, Soner Sarıkabadayı gibi birçok ünlü ile çalışan Sami Hamidi, ünlülerle çalışmanın perde arkasını ve Cem Yılmaz’ın nasıl bir öğrenci olduğunu anlattı.

◊ Hangi ünlülerle çalışıyorsunuz?

Sami Hamidi: Cem Yılmaz, Can Yılmaz, Ozan Güven, Soner Sarıkabadayı, Buray, Cem Belevi ve Levent Uysal ile çalışıyorum.

◊ Tanınmış simaların fitness eğitmeni olmak nasıl bir his?

- Ünlülerle çalışmak çok ince detayları görebilmeyi gerektirir.

Bunun başlıca sebebi, eğer karşınızdaki kişi bir oyuncuysa ve hâlâ süregelen bir çekim sürecindeyse, çıkaracağınız işin aldığı karakterin özelliklerini bozmamasına dikkat etmek gerekir. Bir pop starla çalışıyorsanız durum daha da farklı. Onun eksik yönlerini görerek oraları artıya çevirecek, sahnede ve fotoğraflarda çok daha etkili görünecek bir format sunmalısınız. Uyku düzenleri istemeden bozulabiliyor.

Bu gibi durumlarda da gelişimi hiç geriye götürmeden başarılı sonucu elde edebilmek adına en iyi alternatifleri bulmak zorundasınız. En önemli nokta ise bu işi eğlenceli şekilde sunmalı ve uzun vadede hayatlarına bir yaşam tarzı olarak dahil etmelerini sağlamalısınız. Bunun gibi birçok ince detay var.



◊ Cem Yılmaz’la nasıl tanıştınız?

- Daha önce Cem Yılmaz’ın abisi Can Yılmaz ile çalışma fırsatını yakalamıştım. Can Abi sağ olsun gayet başarılı bir sonuç elde edince Cem Bey’in de dikkatini çekti. Bunun üzerine “Arif v 216” setini ziyaret ettim. Cem Yılmaz ile o sette sözleştik ve ocak ayında çalışmalara başladık.



Cem Yılmaz asla pes etmiyor

◊ Cem Yılmaz nasıl bir öğrenci?

Sami Hamidi: Cem Yılmaz kişisel antrenörlük kariyerimde çalıştığım en istikrarlı, iradesi en kuvvetli kişi. Asla pes etmeyen, sonuç için mücadele vermekten ve savaşmaktan korkmayan ender danışanlarımdan. Onun gibi biriyle çalışma fırsatını yakaladığım için kendimi çok şanslı hissediyorum.

Onun bu şekilde bir sonuç almasına şaşırıp bana “Nasıl olur!” diyenlere de hep şunu söylerim: Bu kadar hırslı ve çalışkan biri olmasa neden bütün Türkiye onu tanısın ki!





