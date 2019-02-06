Florya’da buluştular
Cemiyet hayatının ünlü isimleri Florya’da yer alan Meos Balık’ta bir araya geldi.
Düzenlenen davete Saba Tümer, Emel Yıldırım, Nazan Şoray, Aslı Hünel, Hülya Kanlı, Füsun Uygun, Sinem Nefesoğlu, Eda Güzelcik, Jale Balcı ve Selen Görgüzel gibi ünlü isimler katıldı.
Kenan Erçetingöz - Ömer Faruk Başaran - Mehmet Şahin Fener - Evrim Kırmızıtaş Başaran - Gül ErçetingözEsra Ezmeci - Gül Erçetingöz - Selen Görgüzel AlkanNazan ŞorayBahar Öztan
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