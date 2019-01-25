Fırat Altınmeşe kimdir kaç yaşında?
Fırat Altınmeşe, magazin gündeminde yer almasının ardından birçok kişinin araştırdığı isim olmaya başladı. Ünlü sanatçı İzzet Altınmeşe'nin oğlu olan Fırat Altınmeşe, bir süre Sinema ve Televizyon bölümünde okuduktan sonra okulu terk etmiş ve oyunculuk dersi almıştır. Peki, İzzet Altınmeşe kimdir ve kaç yaşındadır? İşte, merakla araştırılan ismin yer aldığı projeler ve detaylı bilgiler
Fırat Altınmeşe, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Ünlü Türk Halk Müziği sanatçısı İzzet Altınmeşe'nin oğlu olan Fırat Altınmeşe,
İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümünden mezun olmadan 2 sene sonunda bıraktı. Bir ara rap şarkı da yapan Fırat Altınmeşe, İstanbul'da Craft oyunculuk atölyesinde 2 sene özel oyunculuk dersleri aldı.
2013 yılında başrolleriniTimuçin Esen ve Ahu Türkpençe'nin paylaştığı "Vicdan" adlı dizide oynadı.
2014 yılında ise "Kaçak Gelinler" dizisinde başrollerini Açelya Topaloğlu, Selin Şekerci, Deniz Baysal, Furkan Andıç, Fırat Albayram ile paylaştı. Dizi`nin diğer oyuncuları Şenay Gürler, Ege Aydan, Fırat Altunmeşe, Cihan Yenici, Romina Özipekçi ve Tuğçe Kıltaç'tır.
2015 yılında önce "Gizli Ajanda" adıyla çekilen sonra "Hesapta Aşk" adıyla vizyona giren filmde Meriç Aral, Derya Şensoy, Fırat Altunmeşe, Burak Tozkoparan, Kutay Kalabalık, Yasin Çam, Özlem Çakar, Bennu Gerede,Burhan Öçal rol aldı.
2016 yılında senaryosunu Sinan Tuzcu'nun yazdığı "Kehribar" adlı dizideGürkan Uygun, Berk Hakman, Umut Karadağ, Dolunay Soysert, Özge Özder,Hakan Boyav, Necip Memili, Ayça Varlıer ile birlikte rol almıştır.
YER ALDIĞI PROJELER
2016 - Kehribar (TV Dizisi)
2015 - Sofra Sırları (Sinema Filmi)
2015 - Hesapta Aşk (Sinema Filmi)
2014 - Kaçak Gelinler (Can) (TV Dizisi)
2013 - Vicdan (Emre) (TV Dizisi)
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