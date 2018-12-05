Filmin afişini görünce içim sızladı!

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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05.12.2018 - 11:47, Son Güncelleme:

Filmin afişini görünce içim sızladı!

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Filmin afişini görünce içim sızladı!

Kelebek yazarı Cengiz Semercioğlu, 7 Aralık'ta vizyona girmeye hazırlanan 'Kafalar Karışık' filminin tepki çeken afişini yazdı...

Ayaklar baş olunca bu işte bir sorun var demektir
Filmin afişini görünce üzüldüm, tamam ticari bir iş dedim ama yine de içimde bir şeyler sızladı.
Afişteki isimlere bakar mısınız?
Türk sinema ve tiyatrosunun yaşayan efsanesi Metin Akpınar...
Gördüğümüzde aman saygıda kusur etmeyelim diye önümüzü ilikleyeceğimiz Cihan Ünal...
“Gemide”nin Kaptan İdris’i, “Takva”nın Muharrem’i gibi unutulmaz rollerin oyuncusu Erkan Can...
Sadece “Masumiyet”teki Yusuf rolünü izleseniz bile her daim alkışlayacağınız Güven Kıraç...
Yeşilçam’da 120’nin üzerinde filmde oynamış Perihan Savaş...
6 yaşından beri oyunculuk yapan, Muhsin Ertuğrul’un tedrisatından geçmiş Nilgün Kasapbaşoğlu...
Afişteki usta isimler bu kadar değil; Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen de orada...
Ama ara ki bulasın!
Bu usta isimlerin hepsini afişte kenara köşeye sıkıştırmışlar çünkü önde üç ‘büyük isim’ var, onlara yol açacaklar: Atakan Özyurt, Bilal Hancı ve Fatih Yasin...
Kim bunlar?
Vine fenomenleri... Sosyal medyada çektikleri videolarla sanal şöhreti yakalamış gençler.
Yahu Metin Akpınar’ın sahnede yuttuğu tozu bu çocukların üzerine döksen altından kalkamazlar.
Ama Metin Usta afişte kenarda köşede, fenomenler en önde...
Metin Akpınar’ın Erkan Can’ın ismini tepeye yazmaya bile gerek görmemişler, alt tarafta küçücük puntoyla hepsini iç içe dizmişler.
“Ayaklar baş olmuş başlar ayak” sözünü afiş yap deseler ancak bu kadarı yapılırdı işte.
Hadi diyelim usta isimler bu filmde iyi bir kaşeyle rol aldılar, hadi diyelim rolleri çok fazla değil...
Hadi filmin üç kafadarın macerası üzerine olduğunu da kabul edelim.
Bari bu afişe itiraz etseydiniz abiler... “Benim fotoğrafımı afişte bu şekilde kullanmayın” deseydiniz.
Bu hafta sonu vizyona girecek filmin adı “Kafalar Karışık”... Gerçekten kafalar karışmış.
Ömrünü oyunculuğa vermiş isimler, üç tane yeni yetme video gencine yancı yapılmış, çok da ayıp edilmiş. Ne demişler; Ayaklar baş olunca gaz çıkarmak ferman olurmuş.

Filmin afişini görünce içim sızladı


 

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