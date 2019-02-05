Festival başladı
Gençlik festivali Whitefest, önceki gün Uludağ’da başladı. TikTok ana sponsorluğunda ve YapıKredi sponsorluğunda gerçekleşen, festivalde müzik şöleni yaşandı.
Kayak yaparak karın keyfini çıkaran tatilciler, bir yandan da müzik dinleyerek keyifli vakit geçirdi. Bu yıl 15’incisi gerçekleştirilen, Unitravel tarafından düzenlenen gençlik festivali Whitefest’in ilk gününde Bayram Özcan, Yakuza, Çağlar Fidan, Erdem Kınay ve Percussion Tai gibi ünlü DJ’ler performans sergiledi. Akşam saatlerinde Berkay sahneye çıktı. Şarkıcı, sevilen şarkılarıyla konuklarını coşturdu.
Erdem KınayMerve Oflaz - Özge Erbek
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