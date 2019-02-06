Festival afişi hazır
EMİN Alper’in yönettiği “Kız Kardeşler” filminin afiş ve teaser’ı yayınlandı.
Başrollerini Cemre Ebüzziya, Ece Yüksel, Helin Kandemir ve Kayhan Açıkgöz’ün paylaştığı film, bu yıl 69’uncusu düzenlenecek Berlin Film Festivali’nde gösterilecek.
11 Şubat Pazartesi günü festivalin ana salonu Berlinale Palast’ta dünya prömiyerini yapacak olan “Kız Kardeşler”, 8 sene sonra Türkiye’den Ana Yarışma bölümüne katılma başarısı gösteren ilk film oldu. Film bu yıl 7-17 Şubat tarihlerinde düzenlenecek, usta oyuncu Juliette Binoche’un başkanlığındaki Altın Ayı jürisinin karşısına çıkacak.
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