Fener'e barış ihtarı!
Barış Manço’nun “Kalpler Beraber” şarkısı, Emre Plak ile Üniversiteli Fenerbahçeliler Mezunlar Derneği’ni karşı karşıya getirdi. Manço’nun plakçısı, derneğe ihtarname gönderdi.
ÜNİFEB’in “81 İlde Kalpler” etkinliğinin fon müziği olarak seçtiği “Kalpler Beraber” şarkısı bir krize yol açtı.
Barış Manço’nun şarkılarının yayın hakkını elinde bulunduran Emre Plak, eserin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle söz konusu derneğe ihtarname gönderdi.
Dilekçede şöyle denildi: “Kaydın sosyal medya hesaplarınızdan kaldırılmasını, kullanım bedelini ödemenizi, aksi takdirde dernek ve sorumluları hakkında hukuki ve cezai sürece geçileceğini ihtaren bildiririz.”
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