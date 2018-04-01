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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Magazin
01.04.2018 - 14:20, Son Güncelleme:

Fedon: Evlilik doğaya aykırı,bir gün ortadan kalkacak

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Fedon: Evlilik doğaya aykırı,bir gün ortadan kalkacak

Şarkıcı Fedon, Posta'ya verdiği röportajda kadınlar, evlilik ve ilişkiler üzerine çok konuşulacak iddialı sözler sözledi.

 

Fedon'a göre aşk yatağa girince bitiyor. İşte o açıklamaların satır başları:

50 yıldır Eda Kalyoncu ile evlisiniz. Ayrı evlerde evlilik nasıl oluyor?

İyi bir koca olamadım ama iyi bir eşim. Çocuklarıma çok iyi babalık yaptım. Hiçbir zaman boşanmadık ama eşim artık benim teyzem, kardeşim, annem... Saygım sonsuz. Ölene kadar başımın üstünde yeri. Ama kardeş kardeş ayrı odalarda yatıyoruz. O konuda vicdan azabım büyük ama neye yarar? 17 yaşında almışsın, ömrünü yemişsin... Bu saatten sonra başımda gezdirsem ne fayda? O da ayrı mevzu.

Aşk tamamen bitti mi aranızda?

Ne aşkı! Kimse kendini kandırmasın. Bunca yıl sonra aşk mı olur? Aşk acıdır. Aşk finaldir. Ne zannediyorsunuz aşkı? “Aşığınım yanında olamasam da...” Yanında değil, o yüzden aşıksın işte. Sok bakalım Ferhat ile Şirin’i aynı yatağa. O dakika biter aşk.

EVLİLİK DOĞAYA AYKIRI BU KURUM ORTADAN KALKACAK

İnsan yanındakine aşık olmaz mı?

Olamaz efendim! Palavra. Evlilik falan, bırakın bunları. Doğaya aykırı. Her şey formalite. Ben belki göremeyeceğim belki ama insanoğlu bu evlilik formalitesinden sonunda kurtulacak. Bu kurum ortadan kalkmalı. Adam 1000 lira maaş alıyor. Neymiş efendim, ben bir kadınla sevişmek için gidip ondan izin alacağım da, nikahımızı kıyacak da... Mecbur muyum ben 50 sene aynı kadınla yatıp kalkmaya! Kadın da aynı adamla 50 yıl yatmaya mecbur değil! Sen mecbur musun? Soruyorsun, “Mutlu musun?” diye “Mutluyum” diyor. Has..ktir oradan. B.k mutlusun.

Fedon: Evlilik doğaya aykırı,bir gün ortadan kalkacak

Pişman gibisiniz evlendiğinize?

Gibisi fazla. En büyük pişmanlığım. Ama iki çocuğum var varlıklarına şükrettiğim. Onlar için onun da yaşanması gerekiyormuş demek.

 “FEDON’LA YATTIM” DEMEK İÇİN GELEN KADIN VAR

Çapkınlıklarınız da meşhurmuş...

Yanlış. Erkek çapkın değildir. Çapkın olan kadındır. Erkek ona eşlik eder. Ben sabaha kadar bir kadına yazayım, çizeyim... O bana yol vermezse hangi kapıdan girebilirim? Bunlar erkeğin yanılsaması. “Çapkınım” deyince güç bende sanıyor. Kadın seni seçmezse bir halt değilsin sen. Kadın tavlar erkeği. Erkek tavladım sanır.

O halde şöyle sorayım: Sizi tavlayan çok kadın oldu mu?

Oldu. Halen oluyor. Onda da kartvizitin tesiri vardır. Sadece, “Fedon’la yattım” demek için gelen var. Anlamak zor kadınları. Benim korumam iki metre, yakışıklı, aslan gibi çocuk... Ona bakan yok. Ben g.tten bacaklı Fedon, bana bakıyor... Yoksa dışarıdan bakınca ne bilsin iyi sevişiyor muyum? Ama memnunum hayatımdan. Bodrum’a giderim tek başıma, binerim motoruma. Bir kadını beğendiysem, o da beni beğendiyse flörtümü ederim. Kime hesap vereceğim?

HER GÜN FARKLI BİR KADIN GETİR NE YAPAYIM VIAGRA’YI?

Kartvizite gelme ihtimalleri libidonuzu düşürmüyor mu?

 İnsan gerçekten arzulanmak istemez mi? Arzulanmak... Bak ne güzel söyledin. Arzu başka bir şey. Onun niye geldiğini biliyorsam, kendimi kandırmıyorsam niye dert edeyim? Yazmış geçen biri, “Fedon Bey nerede okuyorsunuz, ille gelip dinlemek istiyorum” diye. “Evde okurum” dedim. Geldi, okudum gitti. Hahaha! Bana kızımın sınıf arkadaşı bile asıldı. İlginç ama böyle bu iş.

Yaşınızdan dolayı hiç sorun yaşamıyor musunuz?

Asla! Sen bana her gün değişik bir kadın getir, ne yapayım Viagra’yı? Ama 50 senelik karımı getirirsen olmaz. Memenin teki bir tarafa düşmüş, öteki öbür tarafa... Gencecik çocuklar Viagra kullanıyor, çok kızıyorum. Ulan ben sizin yaşınızdayken hey yavrum hey! Ne Viagrası?"

UTANIYORUM AMA GEÇMİŞTE KADINLARA TOKAT ATTIM

Hiç kadına şiddet uyguladınız mı?

Olmuştur. Şimdi utanıyorum söylemeye ama kompleksler, terbiyesizlikler yaptım geçmişte. Tokat attım.

Tarzınız da hep konuşuldu. Bir kulağınızda haç, diğerinde Ay-Yıldız. Dövmeleriniz...

Kimliğimi üzerimde taşıyorum. Atatürk’ün imzasını yaptıralı 25 yıl oldu. Oğlumun ve kızımın resmi de var. Sadece yüzüme bakarak kimliğimi okuyabilirsiniz. İçim dışımda. Bir de omzuma geçmişte çok aşık olduğum bir kadının yüzünü yaptırmıştım. Onu değiştirmek zorunda kaldım ayrılınca.

Fedon: Evlilik doğaya aykırı,bir gün ortadan kalkacak

Tanıdığımız bir isim mi?

Tanıdığınız bir isim, o yüzden değiştirdim zaten. Söylemek yanlış olur.

Harika Avcı ile büyük aşk yaşamışsınız, o muydu yoksa?

Hayır. Harika, yüzünü tenime çizdirecek kadar iz bırakmadı bende. Küçük bir hadiseydi.

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