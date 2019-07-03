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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.07.2019 - 09:59, Son Güncelleme:

Fatih Çekirge yakın dostu küçük İskender'i yazdı: Azrail bugün içimizden bir dize daha aldı

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Fatih Çekirge yakın dostu küçük İskender'i yazdı: Azrail bugün içimizden bir dize daha aldı

Hürriyet Gazetesi Yazarı Fatih Çekirge, yakın dostu küçük İskender'in ardından yazdı: O artık hepimize rüya olur...

Latife Tekin aradı:
“Fatih, küçük İskender Gümüşlük Akademisi’nde konuşma yapacak. Seni de çok görmek istiyoruz. Birlikte Bodrum’a gelir misiniz?”
Ertesi gün küçük İskender ile uçağa gidiyoruz…
Gece son uçak…
İskender zaten ‘son uçakları severim’ esprisiyle kahkahalar atıyordu…
Uçağa bindik.
O keyifle biraz da yüksek sesle konuşuyor.
Birazdan hostes geldi, İskender’e doğru eğildi ve şöyle dedi:
“Beyefendi biraz yavaş sesle konuşur musunuz? Arka tarafta uyuyanlar varmış…”
İskender şöyle bir baktı, sonra ayağa kalktı:
“Ben onları çok seviyorum uyusunlar, hepsine rüya olurum” dedi…
Uçak kalktı, 15 dakika sonra arka sıralardan yanımıza bir genç geldi.
“Kusura bakmayın biz sizi tanıyamadık ama en azından bize rüya oldunuz küçük İskender” diye özür diledi.
küçük İskender şiirin korsan sokaklarında gezen şiirin Doktor Jeykll’ıydı...
İçinde bir lord, dışında bir sokak çocuğu sürekli yer değiştirirdi…
Muhtemelen şimdi en üzüldüğü şey intihar edemeden ölmesidir…
Çünkü bir gece Levent Loft’un 16’ıncı katındaki eve gelmişti…
Terasa çıkıp gece şıkır şıkır yanan İstanbul’a doğru bakıp şöyle demişti:
“Ya Fatih arkadaş şu güzelliğe bak. Sen buradan hiç intihar etmedin mi?”
Güzeli ve ölümü bu kadar güzel çarpıştıran bir sözcük bilimcisiydi o.
Kazancı Yokuşu’ndaki evinde kedisini kaybettiğinde üç gün yas ilan edip perdeleri kapatmıştı.
Üçüncü gün günlerce bira kutusu toplamıştık.
“Her bir kutuda bir intihar var diye ağladım” demişti.
O yüzden küçük İskender aslında normal ölümün intihar halidir.
Evet arkadaşlar, Azrail bugün içimizden bir dize daha aldı...

küçük İskender hayatını kaybetti
küçük İskender hayatını kaybetti
Ünlü şair küçük İskender yaşama veda etti
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