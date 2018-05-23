Faruk Salman kimdir?
Deniz Seki’nin eski sevgilisi Faruk Salman, yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme geldi. Deniz Seki'nin kendisine oğlundan ulaşmaya çalıştığını söyleyen Faruk Salman’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Faruk Salman kimdir?
Deniz Seki'nin gençlik aşkı Faruk Salman, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın programına çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hapishanede geçirdiği zor dönemlerde de yanında olan Faruk Salman’ın özellikle “Üç buçuk senedir ev kirasını ve ev kredisini ödüyordum. Geçen ay son verdim, artık ödemiyorum”. Sözleri şok etkisi yarattı.
Deniz Seki ile yaşadığı aşkla ismini duyuran Faruk Salman, 1955 yılında Ağrı’da dünyaya geldi. İstanbul iline bağlı lalelide otelinin olduğu bilinmektedir. Kendisi iş adamı olmasıyla birlikte turizmci kimliğiyle de ön plana çıktı. 2013 yılında gençlik aşkı Deniz Seki ile nişanlandı. 2014'te girdiği Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne giren Deniz Seki’ye bu zorlu süreçte destek olması büyük bir takdir gördü. Evlenmeleri beklenen ikili kasım 2017’de yollarını ayırmaya karar verdi. Daha önce başından bir evlilik geçen Faruk Salman’ın bu evliliğinden 22 ve 24 yaşlarında 2 çocuğu var.
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