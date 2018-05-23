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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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23.05.2018 - 11:20, Son Güncelleme:

Faruk Salman kimdir?

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Faruk Salman kimdir?

Deniz Seki’nin eski sevgilisi Faruk Salman, yaptığı zehir zemberek açıklamalarla gündeme geldi. Deniz Seki'nin kendisine oğlundan ulaşmaya çalıştığını söyleyen Faruk Salman’ın hayatı merak konusu oldu. Peki Faruk Salman kimdir?

Deniz Seki'nin gençlik aşkı Faruk Salman, Seren Serengil ve Cengiz Semercioğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği Duymayan Kalmasın programına çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Hapishanede geçirdiği zor dönemlerde de yanında olan Faruk Salman’ın özellikle “Üç buçuk senedir ev kirasını ve ev kredisini ödüyordum. Geçen ay son verdim, artık ödemiyorum”. Sözleri şok etkisi yarattı.

FARUK SALMAN KİMDİR?

Deniz Seki ile yaşadığı aşkla ismini duyuran Faruk Salman, 1955 yılında Ağrı’da dünyaya geldi.  İstanbul iline bağlı lalelide otelinin olduğu bilinmektedir. Kendisi iş adamı olmasıyla birlikte turizmci kimliğiyle de ön plana çıktı. 2013 yılında gençlik aşkı Deniz Seki ile nişanlandı. 2014'te girdiği Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne giren Deniz Seki’ye bu zorlu süreçte destek olması büyük bir takdir gördü. Evlenmeleri beklenen ikili kasım 2017’de yollarını ayırmaya karar verdi. Daha önce başından bir evlilik geçen Faruk Salman’ın bu evliliğinden 22 ve 24 yaşlarında 2 çocuğu var.

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